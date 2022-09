Matteo Salvini insoddisfatto per gli aiuti insufficienti, tensione in Senato: “Vergognatevi” (Di martedì 13 settembre 2022) «A me interessa come Lega portare in aula la voce dei lavoratori e vi dico, Vergognatevi». Con un intervento che ha suscitato proteste di molti Senatori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini è intervenuto in aula al Senato in dichiarazione di voto sulla relazione di aggiornamento del bilancio dello Stato. «Meglio 13 miliardi di zero, ma se pensiamo che 13 miliardi mettano in sicurezza il sistema industriale italiano sbagliamo» il pensiero del numero uno uno del Carroccio. Il leader della Lega ha anche ribadito la sua richiesta di scostamento di bilancio di 30 miliardi e rivolgendosi ai banchi di dem e 5 Stelle ha affermato: «Amici del Pd e dei 5 Stelle poi non lamentatevi se i lavoratori non vi votano, il vostro problema non sono la Lega e Salvini ma i ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) «A me interessa come Lega portare in aula la voce dei lavoratori e vi dico,». Con un intervento che ha suscitato proteste di moltiri del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle,è intervenuto in aula alin dichiarazione di voto sulla relazione di aggiornamento del bilancio dello Stato. «Meglio 13 miliardi di zero, ma se pensiamo che 13 miliardi mettano in sicurezza il sistema industriale italiano sbagliamo» il pensiero del numero uno uno del Carroccio. Il leader della Lega ha anche ribadito la sua richiesta di scostamento di bilancio di 30 miliardi e rivolgendosi ai banchi di dem e 5 Stelle ha affermato: «Amici del Pd e dei 5 Stelle poi non lamentatevi se i lavoratori non vi votano, il vostro problema non sono la Lega ema i ...

