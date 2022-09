Massimo Mauro: “Var introdotto per punire la Juventus” (Di martedì 13 settembre 2022) “C’è la presunzione di voler rendere giustizia in mezzo al campo, quando la giustizia non può che essere sommaria. Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il var viene introdotto per punire la Juventus. I bianconeri hanno poi vinto quattro scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la squadra più forte. Ora, finalmente, si capisce che il var certe cose non le risolverà mai”. Così Massimo Mauro a Pressing commenta il grave errore del var nel finale di Juventus-Salernitana. Dichiarazioni destinate a fare rumore, in quanto decisamente gravi e sconclusionate. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “C’è la presunzione di voler rendere giustizia in mezzo al campo, quando la giustizia non può che essere sommaria. Ci dobbiamo mettere in testa che laha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il var vieneperla. I bianconeri hanno poi vinto quattro scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la squadra più forte. Ora, finalmente, si capisce che il var certe cose non le risolverà mai”. Cosìa Pressing commenta il grave errore del var nel finale di-Salernitana. Dichiarazioni destinate a fare rumore, in quanto decisamente gravi e sconclusionate. SportFace.

