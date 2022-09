Lacrime, dolore e incredulità ai funerali di Alessandra e Roberta: l’addio sulle note di Irama (VIDEO) (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Cervinara (Bn) – La chiesa del Gesù Misericordioso non era abbastanza grande per contenere la folla che questo pomeriggio si è radunata per i funerali di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, le due amiche di 27 anni morte sabato notte nel terribile incidente in via San Cosma a Cervinara. Una tragedia assurda, che lascia senza parole e che ha gettato nello sconforto familiari e amici. l’addio alle due giovanissime amiche era iniziato nel pomeriggio di ieri con l’apertura della camera ardente. Lacrime, dolore, incredulità nel giorno dell’ultimo saluto alle due ragazze. Un momento straziante per tutta la comunità caudina dove Alessandra e Roberta erano molto conosciute e attive nel sociale. Tantissimi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Cervinara (Bn) – La chiesa del Gesù Misericordioso non era abbastanza grande per contenere la folla che questo pomeriggio si è radunata per idiTaddeo eIuliano, le due amiche di 27 anni morte sabato notte nel terribile incidente in via San Cosma a Cervinara. Una tragedia assurda, che lascia senza parole e che ha gettato nello sconforto familiari e amici.alle due giovanissime amiche era iniziato nel pomeriggio di ieri con l’apertura della camera ardente.nel giorno dell’ultimo saluto alle due ragazze. Un momento straziante per tutta la comunità caudina doveerano molto conosciute e attive nel sociale. Tantissimi ...

