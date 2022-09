La reunion di Sandra Oh e Shonda Rhimes con Chandra Wilson di Grey’s Anatomy agli Emmy 2022

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 settembre 2022)si sono ritrovate, tra gli altri,Oh e, come testimonia uno scatto apparso sui canali social dell’attrice: con loro anche, la Miranda Bailey di. Un trio che non si vedeva da tempo insieme, probabilmente da quando Oh ha lasciato la serie creata da, ormai quasi dieci anni fa. LadiOh econha attirato i commenti entusiasti dei fan di, ancora speranzosi che un giorno Cristina Yang possa fare un’apparizione, anche breve, nei corridoi del ...