Il silenzio degli arbitri fa più danni degli errori (Di martedì 13 settembre 2022) Salutiamo l’ennesima giornata di veleni, polemiche e sospetti: cosa aspettano gli arbitri a metterci la faccia? Ci siamo lasciati alle spalle una giornata di Serie A che ricorderemo a lungo. Quanto accaduto a Torino mina la credibilità del VAR sull’unico aspetto nel quale lo reputavamo infallibile o quasi, il fuorigioco. La nota dell’AIA ha chiarito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 settembre 2022) Salutiamo l’ennesima giornata di veleni, polemiche e sospetti: cosa aspettano glia metterci la faccia? Ci siamo lasciati alle spalle una giornata di Serie A che ricorderemo a lungo. Quanto accaduto a Torino mina la credibilità del VAR sull’unico aspetto nel quale lo reputavamo infallibile o quasi, il fuorigioco. La nota dell’AIA ha chiarito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SeaWatchItaly : Sei morti di sete, di cui tre bambini, nel silenzio assordante delle istituzioni e degli Stati europei che abbandon… - f_passerini94 : @maurovanetti ora, se tu vuoi dimostrare la tesi che la polizia italiana è fascista, non puoi portare degli esempi,… - miryisGolden : @liaalex79 Oggi sto vivendo un lutt0 anche più grande degli altri giorni, soffriamo in silenzio purtroppo. ?? - alucheroni : RT @Alyenante: Mi rendo conto che per alcuni può essere il peggiore degli incubi, ma per me tornare a casa mia, solo mia, nel silenzio, pot… - EleGattaLuna : RT @Alyenante: Mi rendo conto che per alcuni può essere il peggiore degli incubi, ma per me tornare a casa mia, solo mia, nel silenzio, pot… -