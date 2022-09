Enzo Miccio | chi è il fidanzato Laurent Miralles | “È il mio opposto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 settembre 2022)è ildi, il wedding planner più famoso della televisione che ha un programma su Real Time di enorme successo, oltre ovviamente ad essere un speaker radiofonico molto apprezzato. Tuttavia, proprio lui che fa sognare le spose e organizza nozze da sogno, ha ammesso di non desiderare il matrimonio: “Mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi” ha aggiunto il conduttore televisivo, scelta che però non preclude il forte desiderio di avere un figlio. “Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse”, ha spiegato ancora, affermando di aver maturato questa consapevolezza negli anni, dopo aver ...