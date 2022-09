Elezioni 2022, Conte: “Al Sud M5S primo partito” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Al Sud ci danno come primo partito, lo diciamo con tutte le cautele del caso”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di un convegno all’Ance. “Questo significa che possiamo vincere molti uninominali ed è un incitamento a tutti gli elettori che si sentono genuinamente democratici, per consentirci di portare a casa anche dei risultati che si ritenevano persi”. “Noi continuiamo ad andare per la nostra strada, abbiamo una proposta politica molto seria e obiettivi molto chiari. Li presentiamo ai cittadini e confidiamo nella loro investitura di fiducia” aggiunge. Per Letta togliamo voti alla destra e non al Pd? “Se togliamo voti alla destra, va bene. Mi sembra che sia Contento anche lui, siamo tutti Contenti”. “L’importante è che (dalle urne, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Al Sud ci danno come, lo diciamo con tutte le cautele del caso”. Così il presidente del M5S Giuseppe, parlando con i giornalisti a margine di un convegno all’Ance. “Questo significa che possiamo vincere molti uninominali ed è un incitamento a tutti gli elettori che si sentono genuinamente democratici, per consentirci di portare a casa anche dei risultati che si ritenevano persi”. “Noi continuiamo ad andare per la nostra strada, abbiamo una proposta politica molto seria e obiettivi molto chiari. Li presentiamo ai cittadini e confidiamo nella loro investitura di fiducia” aggiunge. Per Letta togliamo voti alla destra e non al Pd? “Se togliamo voti alla destra, va bene. Mi sembra che sianto anche lui, siamo tuttinti”. “L’importante è che (dalle urne, ...

