Decreto Aiuti bis: approvate modifiche al Superbonus, via libera del Senato. Conte: “Ora Letta chieda scusa” (Di martedì 13 settembre 2022) il Senato ha approvato con 182 voti favorevoli, nessun contrario e 21 astenuti, il Decreto Aiuti bis, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Tra queste, l’emendamento sul Superbonus, che da settimane bloccava il passaggio del provvedimento da 17 miliardi. “Sul Superbonus c’è stato un atteggiamento incomprensibile da parte di questo governo”, il commento di Giuseppe Conte dopo la notizia dell’accordo sulle modifiche al Superbonus, una delle misure simbolo del secondo governo da lui presieduto. “A un certo punto si è dato un dato falso, gonfiato sulle truffe, che non hanno mai superato il tre per cento del valore complessivo. C’è stata una presa di distanza pubblica da parte del presidente ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) ilha approvato con 182 voti favorevoli, nessun contrario e 21 astenuti, ilbis, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Tra queste, l’emendamento sul, che da settimane bloccava il passaggio del provvedimento da 17 miliardi. “Sulc’è stato un atteggiamento incomprensibile da parte di questo governo”, il commento di Giuseppedopo la notizia dell’accordo sulleal, una delle misure simbolo del secondo governo da lui presieduto. “A un certo punto si è dato un dato falso, gonfiato sulle truffe, che non hanno mai superato il tre per cento del valore complessivo. C’è stata una presa di distanza pubblica da parte del presidente ...

