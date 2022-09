Crolla il numero di auto intestate agli Under 25 (Di martedì 13 settembre 2022) Il numero di auto intestate ai giovani è calato drasticamente negli ultimi anni. Nello specifico, si è passati da oltre un milione di autovetture intestate ad Under 25 nel 2011 a circa 590mila nel ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Ildiai giovani è calato drasticamente negli ultimi anni. Nello specifico, si è passati da oltre un milione divetturead25 nel 2011 a circa 590mila nel ...

Ljuba2000 : RT @glfelicetti: Continuano le tappe giudiziarie per salvare definitivamente maiali e cinghiali della #SfattoriaDegliUltimi a Roma. Per nuo… - gibgenova : Crolla il numero di auto intestate agli under 25 - gibgenova : Crolla il numero di auto intestate agli under 25 - elaisafrenk : RT @glfelicetti: Continuano le tappe giudiziarie per salvare definitivamente maiali e cinghiali della #SfattoriaDegliUltimi a Roma. Per nuo… - AndreaR95100 : @radiosilvana @serberk8 @Albe_one @muntzer_thomas Quindi non lo sai. Beh, sembra essere abbastanza bassa. Stiamo pa… -