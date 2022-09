Cosa sta succedendo tra Armenia e Azerbaijan (Di martedì 13 settembre 2022) Sono ricominciati gli scontri a fuoco tra i due paesi, per il controllo della regione di confine del Nagorno-Karabakh. I due paesi si combattono dal 1991 per il controllo dell'area, in un conflitto che ha causato circa 30mila morti Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) Sono ricominciati gli scontri a fuoco tra i due paesi, per il controllo della regione di confine del Nagorno-Karabakh. I due paesi si combattono dal 1991 per il controllo dell'area, in un conflitto che ha causato circa 30mila morti

