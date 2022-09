Benfica, Schmidt: «Juve avversario esperto, ma noi faremo di tutto per vincere» (Di martedì 13 settembre 2022) Conferenza stampa Schmidt: il tecnico del Benfica parla alla vigilia del match di Champions League contro la Juve Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato alla vigilia del match con la Juve. LE PAROLE – «Sarà una partita difficile per la qualità dell’avversario e l’esperienza dell’allenatore. In campionato stanno facendo fatica ma non li giudichiamo per queste ultime partite. Sono in grado di giocare ad alto livello in Europa e di vincere. Non sarà facile ma faremo tutto il possibile per giocare un match ad alto livello». CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Conferenza stampa: il tecnico delparla alla vigilia del match di Champions League contro laRoger, tecnico del, ha parlato alla vigilia del match con la. LE PAROLE – «Sarà una partita difficile per la qualità dell’e l’esperienza dell’allenatore. In campionato stanno facendo fatica ma non li giudichiamo per queste ultime partite. Sono in grado di giocare ad alto livello in Europa e di. Non sarà facile mail possibile per giocare un match ad alto livello». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

SportRepubblica : Benfica, Schmidt: 'Juve in difficoltà, ma non possiamo essere noi i favoriti' - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus-#Benfica, #Schmidt: “Sarà una gara difficile, i bianconeri hanno qualità ed esperienza” - sportface2016 : #Juventus-#Benfica, #Schmidt: “Sarà una gara difficile, i bianconeri hanno qualità ed esperienza” - ilbianconerocom : Benfica, Schmidt: 'Juve? Importante, non decisiva. Ma non siamo i favoriti' - BaridonMarco : RT @junews24com: Conferenza stampa #Schmidt pre #JUVBEN ?? Le sue parole ?? -