Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi: “Vogliamo i primi tre punti. Portiere? Ho deciso, ma lo saprete domani” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara contro il Viktoria Plzen valevole per la fase a gironi di Champions League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Ho deciso chi schierare in porta, ma non mi va di dirlo. Non lo sanno neanche i giocatori. Abbiamo svolto solo un allenamento, lavorando al video e poco sul campo. Lo comunicherò nella riunione tecnica di domani, è giusto che lo sappiano prima i giocatori. Giochiamo contro una squadra forte fisicamente, abbiamo studiato le loro precedenti partite. Ha raggiunto la fase a gironi in questo stadio grazie a giocatori importanti come Chory, Mosquera, Sykora. Sono molto veloci in ripartenza, lo hanno dimostrato anche con il Barcellona”. LE PAROLE DI SKRINIAR “domani c’è una partita importante, ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico dell’, Simone, alla vigilia della gara contro ilvalevole per la fase a gironi di Champions League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Hochi schierare in porta, ma non mi va di dirlo. Non lo sanno neanche i giocatori. Abbiamo svolto solo un allenamento, lavorando al video e poco sul campo. Lo comunicherò nella riunione tecnica di, è giusto che lo sappiano prima i giocatori. Giochiamo contro una squadra forte fisicamente, abbiamo studiato le loro precedenti partite. Ha raggiunto la fase a gironi in questo stadio grazie a giocatori importanti come Chory, Mosquera, Sykora. Sono molto veloci in ripartenza, lo hanno dimostrato anche con il Barcellona”. LE PAROLE DI SKRINIAR “c’è una partita importante, ...

