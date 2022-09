Tra i morti di sete nel Mediterraneo dopo un naufragio anche due neonati (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Sono arrivati a Pozzallo questa mattina verso le 9.30, a bordo dell'unità della Guardia costiera Cp 325, sulla quale erano stati trasferiti dalla nave da carico Arizona. Partiti dalla Turchia, in viaggio da 15 giorni, disidratati e allo stremo delle forze, i 26 migranti giunti nella città portuale siciliana hanno avuto solo la forza di raccontare che sei di loro non ce l'hanno fatta e tra questi un neonato e un bambino di due anni. I sei, di origine siriana, sono morti "di fame e di sete", ha affermato l'Unhcr, ancora nella bufera per le frasi con cui Vincent Cochetel, inviato dell'Alto commissariato per il Mediterraneo centrale aveva auspicato l'incriminazione 'simbolica' delle madri che spingono i figli a intraprendere "viaggi pericolosi" nel Mediterraneo alla volta dell'Europa. "Questa inaccettabile perdita ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Sono arrivati a Pozzallo questa mattina verso le 9.30, a bordo dell'unità della Guardia costiera Cp 325, sulla quale erano stati trasferiti dalla nave da carico Arizona. Partiti dalla Turchia, in viaggio da 15 giorni, disidratati e allo stremo delle forze, i 26 migranti giunti nella città portuale siciliana hanno avuto solo la forza di raccontare che sei di loro non ce l'hanno fatta e tra questi un neonato e un bambino di due anni. I sei, di origine siriana, sono"di fame e di", ha affermato l'Unhcr, ancora nella bufera per le frasi con cui Vincent Cochetel, inviato dell'Alto commissariato per ilcentrale aveva auspicato l'incriminazione 'simbolica' delle madri che spingono i figli a intraprendere "viaggi pericolosi" nelalla volta dell'Europa. "Questa inaccettabile perdita ...

