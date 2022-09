Ti bastano 4 mele | 1 arancia e 10 minuti | Torta di mele che sa di arancia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ti, 1e 10diche sa di! Devi assolutamente scoprire la ricetta dellaallescritta in questa pagina. Vedrai: potrai infornarla solo dopo pochidi preparazione. Questafacilissima da realizzare sarà morbida e la bocca, già dopo il primo assaggio, sarà piena dial gusto di. Deliziosa e semplicissima, questo dolce si scioglierà in bocca e la sua delizia diventerà irrinunciabile per tutti.alleall’: ingredienti. Per creare l’impasto ...