Rientro a scuola in otto regioni. Ma mancano i docenti (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi si rientra a scuola in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento, mentre l’anno scolastico ha già preso l’avvio, il 5 settembre, nella sola Provincia di Bolzano. mancano, però, i docenti. Domani sarà il turno della Campania, poi, a seguire, il 14 settembre le lezioni prenderanno il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Gli ultimi a rientrare saranno gli alunni della Sicilia, il 19 settembre. scuola, Bianchi: “Non mancano gli insegnanti, abbiamo mantenuto il numero di docenti che avevamo prima del Covid” “Non mancano gli insegnanti, abbiamo mantenuto il numero di docenti che avevamo prima del Covid, nonostante una forte riduzione degli studenti. Tra il 2021 e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi si rientra ain Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento, mentre l’anno scolastico ha già preso l’avvio, il 5 settembre, nella sola Provincia di Bolzano., però, i. Domani sarà il turno della Campania, poi, a seguire, il 14 settembre le lezioni prenderanno il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Gli ultimi a rientrare saranno gli alunni della Sicilia, il 19 settembre., Bianchi: “Nongli insegnanti, abbiamo mantenuto il numero diche avevamo prima del Covid” “Nongli insegnanti, abbiamo mantenuto il numero diche avevamo prima del Covid, nonostante una forte riduzione degli studenti. Tra il 2021 e ...

matteosalvinimi : #12settembre, oggi si ritorna in classe! Buon rientro a scuola per studenti, professori e personale scolastico con… - mannocchia : Settembre, mese di rientro a scuola mentre 250 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all'istruzione ne sc… - alexandra_epiro : RT @MIsocialTW: Da oggi, con date diverse a seconda dei calendari regionali, studentesse e studenti tornano in aula per riprendere le lezio… - newsfinanza : Scuola, è la settimana del grande rientro: via le misure anti Covid. Studenti: poca chiarezza - nuova_venezia : Rientro a scuola senza mascherine e senza Dad. Cosa cambia con le nuove regole anti-Covid -