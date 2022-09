Palazzo Quattro Pizzi all’Arenella

Leggi su vivendopalermo.news

(Di lunedì 12 settembre 2022) La Palazzina deiè uno degli edifici più particolari che caratterizzano l’architettura palermitana dovuto, come in molti casi, alla famiglia Florio.Fu proprio Vincenzo Florio ad acquistare nel 1830 il complesso della tonnara, commissionando poi all’amico Carlo Giachery la trasformazione di quest’ultimo in nobile residenza.La Palazzina in stile neogotico, com’era di moda al tempo, prende il nome dalletorrette o guglie che emergono dal tetto.La pianta quadrangolare racchiude al suo interno ambienti ariosi e dalle cromie eccezionali, con un mobilio di pregio caratterizzato da particolari ricami in legno. Il fascino, il buon gusto dei Florio, la fantasia e la ricercatezza negli arredamenti che la famiglia Florio metteva in ogni suo progetto colpì anche lo zar di Russia Nicola I, in ...