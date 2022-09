Muse, due date in Italia negli stadi a luglio 2023 (Di lunedì 12 settembre 2022) I Muse sono pronti al ritorno in Italia nel 2023, con due date previste nei due principali stadi Italiani: il Will Of The People Tour approderà il 18 luglio all’Olimpico di Roma ed il 22 luglio a San Siro di Milano. L’annuncio arriva a meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo album “Will Of The People” ,che ha debuttato al primo posto della classifica album Italiana, unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato in Italia nel 2022 oltre ad Harry Styles. Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importanti stadi del continente. Riconosciuti universalmente come una delle migliori live band del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Isono pronti al ritorno innel, con duepreviste nei due principalini: il Will Of The People Tour approderà il 18all’Olimpico di Roma ed il 22a San Siro di Milano. L’annuncio arriva a meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo album “Will Of The People” ,che ha debuttato al primo posto della classifica albumna, unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato innel 2022 oltre ad Harry Styles. Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importantidel continente. Riconosciuti universalmente come una delle migliori live band del ...

LiveNationIT : Il grande show dei MUSE arriva finalmente nei due più prestigiosi stadi italiani: Martedì 18 luglio 2023 • Roma,… - 99_wanderlust : RT @LiveNationIT: Il grande show dei MUSE arriva finalmente nei due più prestigiosi stadi italiani: Martedì 18 luglio 2023 • Roma, Stadio… - Lady_Franz17 : RT @RadioFrecciaOf: ??I Muse annunciano il ritorno live in Italia: info biglietti e prezzi Dopo lo show intimo del prossimo ottobre, la ban… - Infinitejest19 : Muse: due date in Italia nel 2023 - kimforaday_ : RT @RadioFrecciaOf: ??I Muse annunciano il ritorno live in Italia: info biglietti e prezzi Dopo lo show intimo del prossimo ottobre, la ban… -