Messi torna al Barcellona: il PSG ‘ringrazia’ Laporta (Di lunedì 12 settembre 2022) Il futuro di Lionel Messi potrebbe essere nuovamente a Barcellona: intreccio col PSG che ha già scelto l’eventuale erede dell’argentino È passato poco più di un anno da quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Il futuro di Lionelpotrebbe essere nuovamente a: intreccio col PSG che ha già scelto l’eventuale erede dell’argentino È passato poco più di un anno da quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

LaRoss93718963 : @Lucadamico78 Ma che ve sete messi d'accordo stasera? ?????????????????? Ma tu credi che le inchieste non siano già state fa… - ivanmazzella : @Mamoziocag8 Giocatori finiti o mai inziati messi in campo a cazzo senza un copione. Facciamo gol solo su calcio pi… - aaxhet : @Samerraw_ @GaratoNicola @JFCmarco @cuadrvdo “gli ha messi” torna nelle caverne a studiare - 8110JR : Ha più ritiri lui che Romario e Ortega messi insieme..tempo 3 giorni e torna..Jimmone da Ceprano Marittima - buubbusettete : @nikitaabasso Comunque quando si torna da un viaggio, si porta qualcosa a chi non è venuto con noi. Una calamita, u… -