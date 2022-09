Klopp: «A Napoli una partita horror, la peggiore da quando sono a Liverpool» (Di lunedì 12 settembre 2022) Jurgen Klopp è tornato sulla prestazione di Napoli. Lo ha fatto oggi nel corso della conferenza alla vigilia di Liverpool-Ahax in programma domani alle 21. Seconda partita del gruppo A di Champions. Mercoledì alle 21 si giocherà Rangers-Napoli. Klopp ha definito quella di Napoli una partita horror da parte della sua squadra. In cui, come ricorda il Daily Mail, hanno subito quattro gol in 47 minuti. È stato un vero horror show. La peggior partita che abbiamo giocato da quando sono qui. Alcuni diranno che la peggiore è stata quella con l’Aston Villa (giocata due anni e finita 7-2, ndr). Ma in quella partita ci furono squarci del nostro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Jurgenè tornato sulla prestazione di. Lo ha fatto oggi nel corso della conferenza alla vigilia di-Ahax in programma domani alle 21. Secondadel gruppo A di Champions. Mercoledì alle 21 si giocherà Rangers-ha definito quella diunada parte della sua squadra. In cui, come ricorda il Daily Mail, hanno subito quattro gol in 47 minuti. È stato un veroshow. La peggiorche abbiamo giocato daqui. Alcuni diranno che laè stata quella con l’Aston Villa (giocata due anni e finita 7-2, ndr). Ma in quellaci furono squarci del nostro ...

