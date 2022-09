Inter, contatti per Grimaldo: l’esterno si libererà a zero dal Benfica (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Inter mette gli occhi sull’esterno di proprietà del Benfica. Marotta pensa all’affondo per il calciatore che si libererà a parametro zero L’Inter pensa a Grimaldo. I nerazzurri iniziano a guardare già al mercato e il nome sul taccuino è quello del laterale del Benfica. Ci sono stati già i primi contatti, Grimaldo non ha però fretta di decidere. Ora conta solo il Benfica, ci sarà tempo per pensare all’offerta giusta. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) L’mette gli occhi suldi proprietà del. Marotta pensa all’affondo per il calciatore che sia parametroL’pensa a. I nerazzurri iniziano a guardare già al mercato e il nome sul taccuino è quello del laterale del. Ci sono stati già i priminon ha però fretta di decidere. Ora conta solo il, ci sarà tempo per pensare all’offerta giusta. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

