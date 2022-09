(Di lunedì 12 settembre 2022) Ledelle(Cbcd) potrebbero risultare utili, ma implicano un concreto "rischio di disintermediazione": il pericolo è che il loro uso concreto possa entrare in ...

... che emettono queste monete digitali, non sono attrezzate per svolgere le funzioni delle banche commerciali.È il monito lanciato dalall'Economia Jean, professore alla scuola economica ...IlSpence Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dialoga con Michael Spence, economista statunitense insignito del Premioper l'economia nel 2001 insieme a Joseph E. Stiglitz e George A. Akerlof. Tema dell'incontro, in programma oggi alle 10, sarà la dipendenza energetica e la crescita economica. Quale rapporto c'è ... Il Nobel Tirole: attenti a concorrenza valute digitali centrali-banche Roma, 12 set. (askanews) - Le valute digitali delle banche centrali (Cbcd) potrebbero risultare utili, ma implicano un concreto 'rischio ...