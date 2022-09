F1, Sebastian Vettel attacca Mattarella: il motivo è sorprendente (Di lunedì 12 settembre 2022) Sebastian Vettel accende la polemica, quello che ha detto è veramente incredibile, Mattarella sotto accusa dal pilota PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Gran Premio d’Italia come ci aspettavamo tutti non è stato privo di emozioni, in gara la Ferrari non è riuscita a dominare nonostante le ottime prestazioni di Sainz e la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 12 settembre 2022)accende la polemica, quello che ha detto è veramente incredibile,sotto accusa dal pilota PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Gran Premio d’Italia come ci aspettavamo tutti non è stato privo di emozioni, in gara la Ferrari non è riuscita a dominare nonostante le ottime prestazioni di Sainz e la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

chiadebas3 : RT @angiistanca: Sebastian Vettel: ‘sembra che quando entri nel cuore dei tifosi rossi ci resti per sempre’ proprio così Seb, per sempre… - fraa_5 : RT @angiistanca: Sebastian Vettel: ‘sembra che quando entri nel cuore dei tifosi rossi ci resti per sempre’ proprio così Seb, per sempre… - eggry : RT @HelmetAutoMotor: Sebastian Vettel - Toro Rosso Ferrari - DesiMalafronte : RT @angiistanca: Sebastian Vettel: ‘sembra che quando entri nel cuore dei tifosi rossi ci resti per sempre’ proprio così Seb, per sempre… - GPinsss_ : RT @riccardo_z15: Sebastian “non ho mai avuto tanti tifosi sotto l’hotel perché non sono bello come Charles” Vettel: -