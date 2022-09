Entra in un bar con una motosega per bere gratis ma finisce in manette (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - "Vi taglio con la motosega, vi tagliuzzo e vi ammazzo tutti". Sono le parole di un cittadino romeno, già conosciuto alle forze dell'ordine e sottoposto a obbligo di firma, che si è presentato domenica in un bar in zona Passoscuro, a Fiumicino, pretendendo di bere alcolici senza pagare. L'uomo ha minacciato il barista e i clienti con una motosega. "Sono come Scarface", ha urlato. L'uomo è poi fuggito, ma alle 18 si è presentato alla stazione dei carabinieri dove doveva firmare per l'obbligo imposto da una condanna precedenrte.. Vedendo arrivare però il barista e alcuni dei clienti pronti per la denuncia, l'uomo ha reagito tentando la fuga e aggredendo i carabinieri che lo hanno arrestato immediatamente per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: gli è stata sequestrata ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - "Vi taglio con la, vi tagliuzzo e vi ammazzo tutti". Sono le parole di un cittadino romeno, già conosciuto alle forze dell'ordine e sottoposto a obbligo di firma, che si è presentato domenica in un bar in zona Passoscuro, a Fiumicino, pretendendo dialcolici senza pagare. L'uomo ha minacciato il barista e i clienti con una. "Sono come Scarface", ha urlato. L'uomo è poi fuggito, ma alle 18 si è presentato alla stazione dei carabinieri dove doveva firmare per l'obbligo imposto da una condanna precedenrte.. Vedendo arrivare però il barista e alcuni dei clienti pronti per la denuncia, l'uomo ha reagito tentando la fuga e aggredendo i carabinieri che lo hanno arrestato immediatamente per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: gli è stata sequestrata ...

