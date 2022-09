Dl Aiuti bis, la settimana clou in parlamento si apre senza intesa sul Superbonus (Di lunedì 12 settembre 2022) 17 miliardi di sostegni per contenere gli effetti del caro-energia su famiglie e imprese. È questa la cifra contenuta nel Dl Aiuti bis, che proprio questa settimana entra nella sua settimana clou, con il Senato e la Camera impegnati a votare il provvedimento. A tenere in ostaggio il provvedimento del governo è soprattutto il dibattito sul Superbonus 110%, su cui le forze politiche devono trovare un accordo per evitare di mandare in fumo le misure a sostegno di famiglie e imprese. Lo stallo sul Superbonus Almeno a parole, tutti i partiti si dicono pronti a votare il provvedimento. Di fatto, però, manca ancora un’intesa. I tecnici del ministero dell’Economia sono al lavoro per trovare una mediazione che tenga conto delle richieste dei vari partiti. Fra tutti, è il ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) 17 miliardi di sostegni per contenere gli effetti del caro-energia su famiglie e imprese. È questa la cifra contenuta nel Dlbis, che proprio questaentra nella sua, con il Senato e la Camera impegnati a votare il provvedimento. A tenere in ostaggio il provvedimento del governo è soprattutto il dibattito sul110%, su cui le forze politiche devono trovare un accordo per evitare di mandare in fumo le misure a sostegno di famiglie e imprese. Lo stallo sulAlmeno a parole, tutti i partiti si dicono pronti a votare il provvedimento. Di fatto, però, manca ancora un’. I tecnici del ministero dell’Economia sono al lavoro per trovare una mediazione che tenga conto delle richieste dei vari partiti. Fra tutti, è il ...

CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - LaVeritaWeb : Nell’Aiuti bis Mef e ministero della Salute chiedono di estendere il «payback» a chi produce dispositivi medici. Pe… - TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - pumpitall_italy : RT @emanuelefiano: Scusate ma che notizia è quella che @GiorgiaMeloni verrà alla seduta della Camera di Giovedì 15 Settembre per votare il… - CiroPetrosillo : RT @MariaDomenicaC4: Apprendo con soddisfazione che gli altri partiti vogliono, oggi, sbloccare la cessione dei crediti del #Superbonus nel… -