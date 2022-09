DiscoverEu ti fa viaggiare gratis in Europa | l’opportunità per 35mila giovani

Leggi su fmag

(Di lunedì 12 settembre 2022) Zaino in spalla, valigia al seguito e un biglietto ferroviarioperin: èche si aprirà a partire dal prossimo martedì 11 ottobre per il bando, riservato aineodiciottenni dell’Eurozona. Per la seconda volta quest’anno, infatti, 35.000riceveranno un pass ferroviario per esplorare l’e la sua ricca cultura. Il bandoè aperto ai candidati dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+, tra cui l’Islanda, il Liechtenstein, la Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia e la Turchia. Per tentare di vincere uno dei pass in palio, ipossono candidarsi sul Portale europeo per i, dove dovranno rispondere a cinque ...