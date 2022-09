Cosa vedere (di nuovo) in Bayern-Barcellona (Di lunedì 12 settembre 2022) Bayern-Barcellona è la sfida più iconica della seconda giornata di Champions League: un incrocio già visto più volte nel recente passato Bayern-Barcellona sarà una delle sfide più interessanti e si presume anche più spettacolari della seconda giornata di Champions League. Riguarderà da vicino l’Inter, che dopo la sconfitta del turno inaugurale non sa ancora Cosa augurarsi (sempre partendo dal presupposto che faccia il suo in Repubblica Ceca). Meglio la vittoria di una delle due in modo da fare la corsa sulla sconfitta (e allora sarebbe meglio che perdessero i catalani, ancora da affrontare)? Oppure un bel pareggio che potrebbe consentire di avvicinarle entrambe? Domani si avrà la risposta, ma oltre al presente ce n’è anche una che riguarda la storia recentissima del confronto. Ad eliminare il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)è la sfida più iconica della seconda giornata di Champions League: un incrocio già visto più volte nel recente passatosarà una delle sfide più interessanti e si presume anche più spettacolari della seconda giornata di Champions League. Riguarderà da vicino l’Inter, che dopo la sconfitta del turno inaugurale non sa ancoraaugurarsi (sempre partendo dal presupposto che faccia il suo in Repubblica Ceca). Meglio la vittoria di una delle due in modo da fare la corsa sulla sconfitta (e allora sarebbe meglio che perdessero i catalani, ancora da affrontare)? Oppure un bel pareggio che potrebbe consentire di avvicinarle entrambe? Domani si avrà la risposta, ma oltre al presente ce n’è anche una che riguarda la storia recentissima del confronto. Ad eliminare il ...

FranAltomare : Vi faccio vedere cosa ha comprato stamattina mio padre per colazione. Per me ha preso una pizzella con la schiacci… - FBiasin : Al momento l'#Inter manca di 'personalità', quella cosa che ti aiuta a gestire le situazioni di vantaggio e ti tira… - AngeloCiocca : Siamo diventati la barzelletta del mondo intero. E l’Ue cosa fa? Va a genuflettersi al cospetto di questo individuo… - elisabe85050410 : RT @Fedewendy46: ho appena realizzato una cosa: Mattia potrebbe chiamare Chri appena rimette piede in casetta e noi potremmo vedere ciò ?? - rokko50 : @SkyTG24 Andate a vedere cosa raccontava la dottoressa Loretta Bolgan a proposito....e questo già nel 2020. -