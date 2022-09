Claudia Ruggeri | ve la ricordate a ciao Darwin? Agli esordi sembra un’altra persona

Leggi su topicnews

(Di lunedì 12 settembre 2022)oggi è una delle showgirl più affascinanti del panorama nazionale, mai suoi? E’ praticamente(fonte web), per gli amici “Miss, o come la conoscono tutti, Miss, è di una sensualità fuori dal comune. Ha ottenuto l’appellativo di Miss non per aver ottenuto qualche fascia al concorso di bellezza di Salsomaggiore, bensì per aver partecipato alla trasmissione di intrattenimento pomeridiano di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Lei, insieme ad altri improbabili, ma affascinanti ...