Cartello contro la Regina Elisabetta fuori dalla cattedrale di Edimburgo: arrestata una ventiduenne (Di lunedì 12 settembre 2022) Oltraggio a sua Maestà. Una donna è finita in manette per aver tenuto in mano un Cartello anti-monarchico mentre una folla di centinaia di persone attendeva la bara della Regina Elisabetta II fuori dalla cattedrale di St Giles, a Edimburgo. Secondo le ricostruzioni della polizia scozzese, la manifestante 22enne aveva cominciato a protestare poco prima della proclamazione di Re Carlo III e, stando al Mirror, non sarebbe il primo episodio: negli scorsi giorni, infatti, sono stati rimossi altri cartelli che insultavano la famiglia reale."Una donna di 22 anni è stata arrestata fuori dalla cattedrale di St Giles, a Edimburgo, domenica 11 settembre 2022 per aver violato il momento pacifico", ...

