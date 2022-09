Calcio: Perin, 'deve scattare qualcosa, trasformiamo la rabbia in energia' (Di lunedì 12 settembre 2022) Torino, 12 set. - (Adnkronos) - "deve scattare qualcosa e situazioni come quella di ieri devono servirci per trasformare rabbia e frustrazione in energia, mercoledì ci aspetta una partita importante!". Così il portiere della Juventus Mattia Perin all'indomani del pari per 2-2 in casa con la Salernitana e le polemiche per il gol del 3-2 annullato a Milik. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Torino, 12 set. - (Adnkronos) - "e situazioni come quella di ieri devono servirci per trasformaree frustrazione in, mercoledì ci aspetta una partita importante!". Così il portiere della Juventus Mattiaall'indomani del pari per 2-2 in casa con la Salernitana e le polemiche per il gol del 3-2 annullato a Milik.

perifrasi2 : @occhineroblu @MarcoBellinazzo ma ci sono immagini ufficiali? poi, ma è possibile che il Var non abbia la parte di… - scaribel : @safetynetlaura @ClaMarchisio8 @fil_otto ieri la squadra meritava di vincere e basta. Abbiamo giocato male mezz'ora… - sportli26181512 : #Bonucci: 'Juve depredata, trasformiamo la rabbia in energia per il Benfica': Il capitano e il portiere Mattia… - ilpodsport : #Calcio Juve, la carica di Bonucci e Perin: 'Trasformiamo la rabbia in energia per il Benfica' #ilpodsport - AndBand7 : Perin è un gran portiere ma interpreta il giuoco del calcio come se avesse partecipato ad una partita di Jumanji e… -