Alberto Urso “semplicemente noi” | Per l’ex di Amici arriva il grande amore (Di lunedì 12 settembre 2022) Riflettori del web puntati su Alberto Urso, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi che recentemente ha deciso di uscire allo scoperto insieme al suo grandissimo amore. Ecco di chi si tratta. La carriera artistica di Alberto Urso è cominciata quando era solo più che un bambino mettendosi in gioco davanti le telecamere Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici e che ha fatto da scenario anche al successo del trio Il Volo. Nel corso delle ultime ore, però, l’attenzione del web si concentra proprio su Alberto Urso che nel corso delle ultime ore ha condiviso un video con il quale è uscito allo scoperto, presentando al popolo del web il suo grandissimo amore. Alberto ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 settembre 2022) Riflettori del web puntati suvincitore didi Maria De Filippi che recentemente ha deciso di uscire allo scoperto insieme al suo grandissimo. Ecco di chi si tratta. La carriera artistica diè cominciata quando era solo più che un bambino mettendosi in gioco davanti le telecamere Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici e che ha fatto da scenario anche al successo del trio Il Volo. Nel corso delle ultime ore, però, l’attenzione del web si concentra proprio suche nel corso delle ultime ore ha condiviso un video con il quale è uscito allo scoperto, presentando al popolo del web il suo grandissimo...

