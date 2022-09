Vuelta 2022, ordine di arrivo e classifica ultima tappa: a Madrid vince Molano su Pedersen (Di domenica 11 settembre 2022) L’ordine di arrivo e la classifica della ventunesima e ultima tappa della Vuelta di Spagna 2022, da Las Rozas a Madrid dopo 96,7 chilometri. La frazione conclusiva, con la consueta passerella per le vie della capitale, ha visto la volata vincente di Juan Sebastian Molano che ha preceduto il favorito della vigilia e maglia verde Mads Pedersen. Dopo una frazione percorsa su ritmi molto blandi, il gruppo si è lanciato nel circuito finale per lo sprint che ha visto la UAE Emirates giocarsi alla grande le proprie carte sfruttando il lavoro di Olivera e Pascal Ackermann, inizialmente atteso come uomo forte e invece terzo alle spalle del compagno di squadra. L’ordine di ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) L’die ladella ventunesima edelladi Spagna, da Las Rozas adopo 96,7 chilometri. La frazione conclusiva, con la consueta passerella per le vie della capitale, ha visto la volatante di Juan Sebastianche ha preceduto il favorito della vigilia e maglia verde Mads. Dopo una frazione percorsa su ritmi molto blandi, il gruppo si è lanciato nel circuito finale per lo sprint che ha visto la UAE Emirates giocarsi alla grande le proprie carte sfruttando il lavoro di Olivera e Pascal Ackermann, inizialmente atteso come uomo forte e invece terzo alle spalle del compagno di squadra. L’di ...

sportface2016 : #Vuelta2022 L'ordine di arrivo dell'ultima tappa, #Molano vince a sorpresa la volata finale di #Madrid - tropela_en : ???? @lavuelta 2022, stage 21 (last stage) 1. Molano (UAD) 2. Pedersen (TFS) 3. Ackermann (UAD) Evenepoel (QST) win… - SpazioCiclismo : L'ultimo successo di tappa a #LaVuelta22 è firmato dalla UAE con Juan Sebastian Molano. - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ritmo molto basso 55 km al traguardo - #Vuelta #España #tappa… - CyclingNewsOnly : Vuelta a Espana stage 21 live - Sprint finale in Madrid #cyclingnews #cycling #cyclinglife -