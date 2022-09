Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022)DELL’11 SETTEMBREORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE PER CHI IN QUESTE ORE È DI RIENTRO NELLA CAPITALE INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE, DOVE PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO 6 KM DI CODA TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD. SEMPRE IN A1, MA NEL TRATTONAPOLI, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FERENTINO E COLLEFERRO; QUI I KM DI CODA SONO 11, SI CONSIGLIA DUNQUE DI USCIRE A FERENTINO E RIENTARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO. TRAFFICO INTENSO SULLA A24TERAMO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E LA BARRIERA DIEST. ANCORA IN DIREZIONE DI...