(Di domenica 11 settembre 2022) commenta Unè precipitato per cause sconosciutea zona di Fossa: i due, il commerciante 70enne C. M. e la 64ene M. R. V., sono. Il velivolo si è ...

Agenzia_Ansa : Un pilota sta minacciando di schiantare il suo piccolo aereo contro un negozio della catena Walmart a Tupelo, Missi… - MediasetTgcom24 : Piccolo aereo si schianta nell'Aquilano, morti i due occupanti #l'aquilaest #aquilano #c.m. - MarsicaW : L’AQUILA, PRECIPITA UN ULTRALEGGERO A FOSSA Incidente aereo nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, a Fossa, piccolo… - RaiNews : Non si sa se il piccolo aereo fosse da poco decollato o se era in procinto di atterraggio nel piccolo scalo sportiv… - telodogratis : Un piccolo aereo si è schiantato a L’Aquila: due morti -

commenta Unè precipitato per cause sconosciute nell'Aquilano nella zona di Fossa: i due occupanti, il commerciante 70enne C. M. e la 64ene M. R. V., sono morti. Il velivolo si è schiantato nei ...L'Aquila. Come già raccontato dalle pagine di AbruzzoLive, unè precipitato oggi 11 settembre, a Fossa,comune nell'immediata periferia est di L'Aquila, non molto distante da una pista di atterraggio. L'ultraleggero era di ritorno da un volo ...Un ultraleggero Df 2000 in fase di atterraggio a Fossa , piccolo comune de L'Aquila , si è schiantato provocando la morte di due ...Un piccolo aereo è precipitato per cause sconosciute nell'Aquilano nella zona di Fossa: i due occupanti, il commerciante 70enne C.M. e la 64ene M.R.V., sono morti. Il velivolo si è schiantato nei pres ...