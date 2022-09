Monza, Stroppa manda a sorpresa Petagna in tribuna perché fuori forma (Di domenica 11 settembre 2022) Il Monza affronta il Lecce in trasferta e Stroppa manda in tribuna l’ex Napoli Andrea Petagna. Una decisione dell’ultimo minuto che Dazn ha spiegato dichiarando che il tecnico brianzolo non ha ritenuto l’attaccante nella forma fisica adeguata per scendere in campo. In attacco giocheranno Mota Carvalho e Caprari. Petagna risultava tra i convocati diramati dal club nella giornata di ieri. Monza: Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo, Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos, Caprari, Mota. All. Stroppa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Ilaffronta il Lecce in trasferta einl’ex Napoli Andrea. Una decisione dell’ultimo minuto che Dazn ha spiegato dichiarando che il tecnico brianzolo non ha ritenuto l’attaccante nellafisica adeguata per scendere in campo. In attacco giocheranno Mota Carvalho e Caprari.risultava tra i convocati diramati dal club nella giornata di ieri.: Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo, Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos, Caprari, Mota. All.. L'articolo ilNapolista.

napolista : #Monza, Stroppa manda a sorpresa #Petagna in tribuna perché fuori forma Il tecnico brianzolo si affida a Mota Carv… - sportli26181512 : Monza, Petagna in tribuna: niente problemi fisici, c'è dietro un diverbio con Stroppa: Il tecnico del Monza Giovann… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Monza, #Petagna in tribuna: niente problemi fisici, c'è dietro un diverbio con #Stroppa - cmdotcom : #Monza, #Petagna in tribuna: niente problemi fisici, c'è dietro un diverbio con #Stroppa - tuttonapoli : Monza, Petagna fuori forma diventa un caso: convocato, ma Stroppa lo spedisce in tribuna -