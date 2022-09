Mattarella e i Ferragnez: il selfie al Gp di Monza fa impazzire i social (Di domenica 11 settembre 2022) Mattarella, Chiara Ferragni e Fedez: il selfie al Gp di Monza fa impazzire i social “Un vero onore”, scrive Fedez su Instagram nella didascalia della foto pubblicata con la moglie Chiara Ferragni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un selfie che sta raccogliendo migliaia di like e commenti sul social. I Ferragnez hanno incontrato il Capo dello Stato a Monza in occasione del centenario dell’autodromo dove si è tenuta la gara del Gran Premio di Formula 1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022), Chiara Ferragni e Fedez: ilal Gp difa“Un vero onore”, scrive Fedez su Instagram nella didascalia della foto pubblicata con la moglie Chiara Ferragni e il presidente della Repubblica Sergio. Unche sta raccogliendo migliaia di like e commenti sul. Ihanno incontrato il Capo dello Stato ain occasione del centenario dell’autodromo dove si è tenuta la gara del Gran Premio di Formula 1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

