MASSIMO GILETTI | “NON È L’ARENA SMASCHERA I POLITICI PRIMA DEL VOTO” E SU MENTANA…

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 11 settembre 2022)torna su La7 con la nuova stagione di Non è. Attualità, approfondimenti e inchieste per guardare da vicino il mondo di oggi e provare a raccontarlo sotto ogni punto di vista, senza pregiudizi, con rigore e passione. In onda da domenica 11 settembre alle 20.35. Torno in tv più agguerrito che mai. Toglierò la maschera aidel. Mi hanno accusato di narcisismo per i miei reportage sulla guerra, ma ho la coscienza tranquilla e vado avanti per la mia strada. Da due anni vivo sotto scorta, mi sono occupato di scarcerazioni di mafiosi e ciò mi ha causato minacce. Non èriparte da Matteo Salvini. Verràto? Il 25 settembre, ha confidato, non è sicuro di andare in onda perché ...