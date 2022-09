Mara Maionchi conduce Nudi per la vita, docu-reality di Rai2 che invita alla prevenzione (Di domenica 11 settembre 2022) oncologica: tra i protagonisti Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Elisabetta Gregoraci e Maddalena Corvaglia Da lunedì 12 settembre arriva su Rai2, in prima serata, Nudi per la vita, un inedito docu-reality in quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre). Una produzione RAI Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine, il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci. da sin. ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 11 settembre 2022) oncologica: tra i protagonisti Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Elisabetta Gregoraci e Maddalena Corvaglia Da lunedì 12 settembre arriva su, in prima serata,per la, un ineditoin quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre). Una produzione RAI Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine, il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci. da sin. ...

SLN_Magazine : ‘Nudi per la vita’, con Mara Maionchi a scuola di prevenzione su Rai2. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - GioCellRed : Io rivoglio Mara Maionchi ad Amici per creare la squadra delle bastarde con Ale Cele - Rosablu2021 : La combo Loretta Goggi, ospite prima, che presentava Mara Maionchi queste sono le cose che mi piacciono. #DomenicaIn - flamb4be : In TV c'è Mara Maionchi e io la scambio per Tata Lucia ?? - zazoomblog : Nudi per la vita da domani il docureality su Rai 2 con Mara Maionchi: protagonisti come funziona - #domani… -