(Di domenica 11 settembre 2022) Si è sentito male sotto gli occhi deiche serviva ogni giorno al bancone del suo bar, unche non ha lasciato scampo a Roberto Soldati, titolare dal Davai Caffè di Maclodio, in provincia di Brescia...

ladyonorato : Senti tante parole, leggi numeri. E poi la realtà si ripresenta, brutale e impietosa. - avv_gr : RT @4everAnnina: 18 anni, sportivo ed allenato. Tipico soggetto a rischio morte per malore improvviso. #nessunacorrelazione - ChiappoLucia : RT @4everAnnina: 18 anni, sportivo ed allenato. Tipico soggetto a rischio morte per malore improvviso. #nessunacorrelazione - Today_it : Malore improvviso al bar: muore davanti ai clienti - PalermoToday : Malore improvviso al bar: muore davanti ai clienti -

il Resto del Carlino

... dove ieri mattina il gestore dell'attività, Roberto Soldati , è morto a causa di un. L'uomo, classe 1967 residente nella vicina Travagliato, si è sentito male sotto gli occhi ...Tutto sembrava essere pronto, quando all'Mastroianni ha dato un annuncio che ha gelato i ...è in dolce attesa e nelle scorse ore è stata trasportata al Pronto Soccorso a causa di un. ... Lorenzo Squillace muore a 18 anni dopo un improvviso malore Un barista di Maclodio, un paese in provincia di Brescia, è morto improvvisamente dopo essere stato colpito da un malore, tutto davanti ai tre ...«Mi aveva appena salutato, come era solito fare tutti i giorni, e una volta in cucina si è accasciato a terra». Sono parole drammatiche quelle pronunciate da un cliente affezionato del Davai caffè di ...