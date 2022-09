Macron ha chiesto a Putin di fermare la guerra | Rischiamo catastrofe nucleare

(Di domenica 11 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuelha parlato oggi per telefono con il presidente russo Vladimir, condannando - nel corso del colloquio - il proseguimento delle operazioni militari russe in Ucraina e ricordando la necessità che esse...

Lo ha detto il presidente russo al suo omologo francese Emmanueldurante una conversazione telefonica avvenuta oggi. Putin hache vengano 'esercitate pressioni su Kiev per far sì che ...Ieri Zelensky aveva sentitoper parlare proprio della centrale e in quell'occasione avevaal presidente francese di intercedere con i russi affinché gli uomini di Putin lasciassero il ...(Adnkronos) – Il presidente francese Macron ha parlato oggi per telefono dell’Ucraina con il presidente russo Putin, condannando – nel corso del colloquio – il proseguimento delle operazioni militari ...Le forze armate ucraine sono arrivate a Hoptivka, un valico di frontiera sul confine ucraino-russo, nel distretto di Dergaci nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il 130/mo ...