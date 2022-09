L’omaggio alla regina Elisabetta riunisce i Fab Four

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 settembre 2022) La morte dellacontinua a coinvolgere gli inglesi in ogni parte del Regno Unito e del mondo. Subito dopo la proclamazione ufficiale di re Carlo III, che si è svolta nella giornata di ieri, i Fabsono tornati in pubblico insieme per la prima volta dopo diversi anni. Una dimostrazione di famiglia unita che è piaciuta molto ai fan e che ha rappresentato il vero omaggioSovrana. Il principe William e la moglie Kate si sono mostrati al fianco del principe Harry e di Meghan Markle. I quattro hanno salutato la folla che si raduna in tutte le ore di fronte ai cancelli delle diverse residenze reali per lasciare fiori e omaggi. Da sin: Instagram, AnsaLa morte della Sovrana ha portato a una riconciliazione reale. In una ...