LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-5, US Open 2022 in DIRETTA: break per il norvegese nel secondo set (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Non trova il campo con il lungolinea di rovescio Alcaraz. 40-30 Attacca in maniera ordinata Alcaraz con il dritto lungolinea. 30-30 Primo doppio fallo per Alcaraz. 30-15 Prima al centro vincente per Alcaraz. 15-15 Smorzata lunga di Alcaraz, arriva facilmente e chiude Ruud. 15-0 Bellissima seconda ad uscire. 5-2 Ruud! Grandissimo smash a rimbalzo e il norvegese tiene il servizio annullando una palla break. A-40 Sbaglia Alcaraz in risposta: palla per il 5-2. 40-40 Servizio vincente ad uscire! 30-40 Strappa con il rovescio Ruud e concede la palla break ad Alcaraz. 30-30 Gestisce benissimo la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non trova il campo con il lungolinea di rovescio. 40-30 Attacca in maniera ordinatacon il dritto lungolinea. 30-30 Primo doppio fallo per. 30-15 Prima al centro vincente per. 15-15 Smorzata lunga di, arriva facilmente e chiude. 15-0 Bellissima seconda ad uscire. 5-2! Grandissimo smash a rimbalzo e iltiene il servizio annullando una palla. A-40 Sbagliain risposta: palla per il 5-2. 40-40 Servizio vincente ad uscire! 30-40 Strappa con il rovescioe concede la pallaad. 30-30 Gestisce benissimo la ...

