Lega | prosegue il tour elettorale di Mignone

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Alberto, candidato al Senato per la: “Continua l’attività sul territorio dellaper Salvini Premier nel corso di questa appassionante e coinvolgente campagna. Ieri ho incontrato amministratori e cittadini delle aree interne della Valle Caudina, nei pressi di Arpaia, a ridosso dei confini provinciali di Benevento, Avellino e Caserta, per parlare di rilancio delle nostre terre e proposte concrete in materia di sviluppo socio-economico e di miglioramento dei servizi per la collettività, in primis sanità e lotta all’emigrazione dei nostri giovani, con Valentino Grant, Coordinatore Regionale del partito, Luigi Bocchino, Segretario Provinciale Gianluca Cantalamessa, parlamentare uscente e capolista al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale n.2 della ...