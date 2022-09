Lazio, Basic: «Siamo pronti, sappiamo cosa dobbiamo fare» (Di domenica 11 settembre 2022) Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Verona: le dichiarazioni Intervistato dai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN, è Toma Basic a parlare prima di Lazio-Verona. PAROLE– «La squadra è pronta così come lo sono io. Siamo stanchi dopo i vari impegni, ma abbiamo giocato bene nell’ultima partita controllando il match. Sarà una partita simile a quella contro il Torino, loro giocano uomo contro uomo. sappiamo cosa dobbiamo fare, speriamo di vincere. Oggi avrò una nuova opportunità, mi auguro di sfruttarla al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Toma, centrocampista della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Verona: le dichiarazioni Intervistato dai microfoni diStyle Radio e DAZN, è Tomaa parlare prima di-Verona. PAROLE– «La squadra è pronta così come lo sono io.stanchi dopo i vari impegni, ma abbiamo giocato bene nell’ultima partita controllando il match. Sarà una partita simile a quella contro il Torino, loro giocano uomo contro uomo., speriamo di vincere. Oggi avrò una nuova opportunità, mi auguro di sfruttarla al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

laziopress : Lazio-Hellas Verona, Basic nel pre partita: “Spero di sfruttare questa opportunità. Dobbiamo vincere”… - La5tadelfutbol : #SerieA #Lazio XI Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe And… - mauro_maniccia : RT @francescoiucca: #Sarri sceglie proprio la gara contro il suo ex club per far esordire Nicolò #Casale con la maglia della #Lazio???? ?Copp… - calciomercatoit : RT @francescoiucca: #Sarri sceglie proprio la gara contro il suo ex club per far esordire Nicolò #Casale con la maglia della #Lazio???? ?Copp… - Noibiancocelest : Lazio-Verona, Basic: “Partita simile a quella con il Toro. Siamo stanchi, ma…” -