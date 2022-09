La risposta di Ilary a Totti: “Andrò fino in fondo e continuerò a proteggere i miei figli” (Di domenica 11 settembre 2022) “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Arriva immediata la replica di Ilary Blasi alle parole e alle pesanti accuse lanciate da Francesco Totti in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Secondo l’ex capitano giallorosso, la causa della fine della loro storia è da imputare a presunti tradimenti della conduttrice, scoperti da Totti sbirciando tra i suoi messaggi sul cellulare. Come riporta Repubblica, la showgirl preferisce mantenere il silenzio e non rispondere punto su punto alle dichiarazioni dell’ormai ex marito. Nessun contrattacco mediatico, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel, i loro figli. Come spiega Alessandro Simeone, avvocato della conduttrice, la strategia comunicativa di Ilary resta improntata al ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) “Ho sempre protetto ia proteggerli”. Arriva immediata la replica diBlasi alle parole e alle pesanti accuse lanciate da Francescoin un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Secondo l’ex capitano giallorosso, la causa della fine della loro storia è da imputare a presunti tradimenti della conduttrice, scoperti dasbirciando tra i suoi messaggi sul cellulare. Come riporta Repubblica, la showgirl preferisce mantenere il silenzio e non rispondere punto su punto alle dichiarazioni dell’ormai ex marito. Nessun contrattacco mediatico, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel, i loro. Come spiega Alessandro Simeone, avvocato della conduttrice, la strategia comunicativa diresta improntata al ...

repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - repubblica : Totti, la risposta di Ilary: 'Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovina… - RadioRossonera : #Totti, arriva immediatamente la risposta di #Ilary! - blodievalentine : scherzi a parte il silenzio di ilary è già una risposta io la amo troppo spiace -