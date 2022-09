Incidente sul lavoro a Tartano: morto Samuele Vairetti di Talamona (Di domenica 11 settembre 2022) Tragedia sul lavoro nel maggengo di Bagini, a 1.260 metri di quota, nel comune di Tartano (Sondrio). La vittima è Samuele Vairetti, taglialegna di 29 anni. Sul posto l’elisoccorso, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i tecnici del Psal. Per Samuele non c’è stato nulla da fare. Stava operando con la teleferica al taglio di piante di medio e alto fusto, insieme ad alcuni congiunti, addetti all’azienda di famiglia, la Vairo Forest snc di Vairetti Oscar e Samuele. Samuele Vairetti, 29 anni di Talamona, detto “Zam”, solo un mese fa era diventato padre del piccolo Carlo, avuto dalla compagna Clelia. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica. A quanto scrive la stampa locale Vairetti sarebbe ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 settembre 2022) Tragedia sulnel maggengo di Bagini, a 1.260 metri di quota, nel comune di(Sondrio). La vittima è, taglialegna di 29 anni. Sul posto l’elisoccorso, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i tecnici del Psal. Pernon c’è stato nulla da fare. Stava operando con la teleferica al taglio di piante di medio e alto fusto, insieme ad alcuni congiunti, addetti all’azienda di famiglia, la Vairo Forest snc diOscar e, 29 anni di, detto “Zam”, solo un mese fa era diventato padre del piccolo Carlo, avuto dalla compagna Clelia. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica. A quanto scrive la stampa localesarebbe ...

