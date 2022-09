Grande Fratello: Ferdi lo ricordate? Eccolo oggi, completamente trasformato (Di domenica 11 settembre 2022) Vi ricordate del vincitore del Grande Fratello 9? Ferdi Berisa ha rivelato le sue attuali difficoltà, è completamente trasformato! Tra poche settimane, Alfonso Signorini tornerà a farci compagnia in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Da diversi anni infatti, Mediaset ha deciso di mettere alla prova personaggi pubblici, dive e divi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 settembre 2022) Videl vincitore del9?Berisa ha rivelato le sue attuali difficoltà, è! Tra poche settimane, Alfonso Signorini tornerà a farci compagnia in prima serata su Canale 5 con ilVip. Da diversi anni infatti, Mediaset ha deciso di mettere alla prova personaggi pubblici, dive e divi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

