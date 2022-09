Getafe – Real Sociedad : pronostico e possibili formazioni (Di domenica 11 settembre 2022) La Real Sociedad cercherà di sfruttare l’impressionante vittoria in Europa League contro il Manchester United quando continuerà la sua campagna di Liga in trasferta a Getafe domenica 11 settembre sera. I baschi, noni in classifica, hanno vinto 1-0 contro i Red Devils in Europa giovedì sera, mentre il Getafe, 19° in classifica, ha perso 5-1 a Valencia nell’ultima partita di campionato. Il calcio di inizio di Getafe – Real Sociedad è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Getafe – Real Sociedad: a che punto sono le due squadre Getafe Il Getafe ha trascorso solo una stagione fuori dalla massima serie spagnola dal 2004, per cui sarebbe una grande sorpresa se abbandonasse la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 settembre 2022) Lacercherà di sfruttare l’impressionante vittoria in Europa League contro il Manchester United quando continuerà la sua campagna di Liga in trasferta adomenica 11 settembre sera. I baschi, noni in classifica, hanno vinto 1-0 contro i Red Devils in Europa giovedì sera, mentre il, 19° in classifica, ha perso 5-1 a Valencia nell’ultima partita di campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreIlha trascorso solo una stagione fuori dalla massima serie spagnola dal 2004, per cui sarebbe una grande sorpresa se abbandonasse la ...

