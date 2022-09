(Di domenica 11 settembre 2022) "Ci ho messo un po' masono riuscito a salire su uncome Monza. Nel complesso per noi è stata un'ottima giornata, anche se non siamo riusciti a ripartire nel finale dopo la ...

Rgarcianovoa : RT @autosprint: #Verstappen: 'Primo podio a #Monza? Finalmente, eravamo veloci su ogni mescola' - OhBryanTiLanci : Comunque le vittorie inaspettate a Monza post 2019 continuano: Gasly, Ricciardo e ora si aggiunge Verstappen, che f… - autosprint : #Verstappen: 'Primo podio a #Monza? Finalmente, eravamo veloci su ogni mescola' - glooit : F1: Verstappen, finalmente salgo su questo podio importante leggi su Gloo - Formula1WM : #Verstappen: «Finalmente vittoria a #Monza. Ferrari? Noi più veloci con ogni mescola» -

...il recupero della McLaren di Ricciardo e dispersiva la safety - car che non trovava il leaderLa gara probabilmente finirà in safety - carla safety - car ha trovato..Anche il tabù di Monza è caduto, anche il Tempio della Velocità è conquistato. Maxgode ancora, vince in rimonta il GP d'Italia e si avvicina sempre più al bis iridato, togliendosi anche particolari soddisfazioni: quest'anno ha vinto in undici occasioni e partendo da ...Finale di gara inedito per la gara del GP d'Italia della Formula 1 2022 sul circuito di Monza con Max Verstappen che ottiene la vittoria davanti a Charles Leclerc e George Russell passando sotto la ...Max Verstappen ha vinto una gara per la quinta volta consecutiva al Gran Premio d'Italia di domenica. Il leader della Coppa del Mondo ha battuto il pilota ...