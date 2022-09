Caro bollette, per azzerare i rincari servirebbe un decreto aiuti di 82,6 miliardi (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo una stima elaborata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, togliendo gli aiuti sin qui erogati, ammontano a 82,6 miliardi di euro i rincari di luce e gas che le famiglie e le imprese subiranno quest’anno rispetto al 2021. Una cifra spaventosa che dà l’idea di quale sforzo economico gli italiani saranno chiamati a sostenere per fronteggiare la crisi energetica esplosa nel 2022. Un incremento che, comunque, è destinato a diminuire; grazie agli effetti del tanto atteso decreto aiuti ter che il Governo Draghi approverà la settimana prossima. Se, in linea puramente teorica, il Governo avesse a disposizione tutte le risorse necessarie per azzerare gli aumenti senza ricorrere a un nuovo indebitamento, dovrebbe, per l’appunto, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo una stima elaborata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, togliendo glisin qui erogati, ammontano a 82,6di euro idi luce e gas che le famiglie e le imprese subiranno quest’anno rispetto al 2021. Una cifra spaventosa che dà l’idea di quale sforzo economico gli italiani saranno chiamati a sostenere per fronteggiare la crisi energetica esplosa nel 2022. Un incremento che, comunque, è destinato a diminuire; grazie agli effetti del tanto attesoter che il Governo Draghi approverà la settimana prossima. Se, in linea puramente teorica, il Governo avesse a disposizione tutte le risorse necessarie pergli aumenti senza ricorrere a un nuovo indebitamento, dovrebbe, per l’appunto, ...

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - ItaliaViva : Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Q… - AlexBazzaro : “Eh se ci fosse Draghi con il caro bollette” “Guardi che c’è ancora” “Eh ma con tutti i poteri” “Ma se quelli ch… - PivaEdoardo : RT @angelo_falanga: Chiaro il destinatario e l'invito dei manifestanti che si sono riuniti sotto il palazzo ENI a San Donato Milanese in un… - EnricoBuono : RT @ilpetulante: I soldi per armi e NATO si trovano con uno schiocco di dita. Quelli per il caro bollette solo se ci sono le coperture e fa… -