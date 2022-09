Bonucci è diventato un problema: la crisi è insanabile (Di domenica 11 settembre 2022) Leonardo Bonucci è il nuovo Capitano della Juve, ma purtroppo la sua situazione all’interno dello spogliatoio non sembra essere tranquilla. In questa stagione la Juventus dovrà essere sicuramente una delle grandissime protagoniste del campionato di Serie A, con Leonardo Bonucci che vuole essere visto come il grande Capitano di quella squadra che vuole tornare a essere grande, ma i problemi in questo momento sono evidenti. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Leonardo Bonucci in questo momento rappresenti un punto di forza per la Juventus, con il difensore viterbese che è l’unico ad avere grande esperienza internazionale. Gli addii di Giorgio Chiellini e di Matthijs De Ligt infatti hanno indebolito davvero moltissimo la retroguardia di Madama, soprattutto perché Bremer e Gatti per la prima volta si affacciano ad una ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 settembre 2022) Leonardoè il nuovo Capitano della Juve, ma purtroppo la sua situazione all’interno dello spogliatoio non sembra essere tranquilla. In questa stagione la Juventus dovrà essere sicuramente una delle grandissime protagoniste del campionato di Serie A, con Leonardoche vuole essere visto come il grande Capitano di quella squadra che vuole tornare a essere grande, ma i problemi in questo momento sono evidenti. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Leonardoin questo momento rappresenti un punto di forza per la Juventus, con il difensore viterbese che è l’unico ad avere grande esperienza internazionale. Gli addii di Giorgio Chiellini e di Matthijs De Ligt infatti hanno indebolito davvero moltissimo la retroguardia di Madama, soprattutto perché Bremer e Gatti per la prima volta si affacciano ad una ...

